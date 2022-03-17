За время эскалации из-за обстрелов в ДНР погибли более 50 человек

Фото: скриншот видео vk.com/mil

За время эскалации в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 51 мирный житель. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что за последние сутки погибли два человека, еще семь граждан получили ранения. За все время пострадали 246 жителей республики, из них 16 — дети.

В общей сложности со стороны украинских войск зафиксировано 1 150 случаев ведения огня, передает «РИА Новости».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные под Харьковом обстреляли автобусную колонну с беженцами, которая двигалась по гуманитарному коридору в сторону России. В результате обстрела погибли четыре человека.

Диана Жиленкова