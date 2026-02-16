Прокуратура Татарстана выявила нарушения у компании «Стройгрупп-М»

Организацию оштрафовали на 20 тыс. рублей

Фото: Мария Зверева

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку исполнения трудового законодательства и требований охраны труда в ООО «Стройгрупп-М». По ее итогам организация привлечена к административной ответственности по частям 1 и 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ и оштрафована на 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Кроме того, прокуратура района направила в суд четыре исковых заявления. Три иска касаются признания наличия трудовых отношений, взыскания задолженности по заработной плате и компенсации за ее несвоевременную выплату в защиту прав одного ребенка и двух взрослых. Еще один иск подан о признании трудовых отношений, выплате отпускных и компенсации за задержку заработной платы в пользу другого работника.

Материалы находятся на рассмотрении в суде. Проверка работодателя продолжается.

Ариана Ранцева