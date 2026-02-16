Власти предлагают проверять возраст онлайн-покупателей по биометрии

Мера может коснуться товаров категории 18+

Правительство предложило использовать биометрию для определения возраста покупателей при приобретении товаров с возрастными ограничениями в интернете. Об этом сообщил Дмитрий Григоренко по итогам стратегической сессии по вопросам регулирования платформенной экономики, пишет РИА «Новости».

По его словам, речь идет о внедрении регуляторных правил, предусматривающих идентификацию покупателя при покупке товаров категории 18+. В качестве одного из инструментов предлагается использование единой биометрической системы.

Григоренко отметил, что данные меры в настоящее время обсуждаются с маркетплейсами и другими участниками онлайн-рынка.

В январе правительство включило совершенствование контроля за доступом детей к взрослым товарам в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Документ предусматривает разработку предложений по уточнению требований к доставке товаров с возрастными ограничениями, купленных онлайн, включая проверку возраста по биометрии или паспорту.

Ранее «Реальное время» писало, что в Госдуме готовят новые меры по регулированию деятельности маркетплейсов.

Ариана Ранцева