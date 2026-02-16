Школы Казани 17 февраля перейдут на дистанционное обучение

Решение принято из-за прогноза об аномальных осадках

Фото: Артем Дергунов

Власти Казани объявили, что 17 февраля образовательные организации города переходят на дистанционный формат работы в связи с предупреждением МЧС об аномальных осадках в ближайшие сутки.

Школы временно переводятся на обучение с применением дистанционных технологий. При этом в образовательных организациях будут открыты дежурные классы.

В детских садах планируется организовать дежурные группы. Учреждения дополнительного образования в сферах спорта, культуры и молодежной политики также будут работать в дистанционном формате.

Средним специальным и высшим учебным заведениям рекомендовано перевести учебный процесс на дистанционную форму обучения.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане ожидаются метель и ветер до 22 м/с.

Ариана Ранцева