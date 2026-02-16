Расписание электричек Казань — Аэропорт изменится с 20 февраля

Корректировки будут действовать до 25 февраля

Фото: Мария Зверева

Расписание пригородных поездов сообщением Казань — Аэропорт — Казань изменится на период с 20 по 25 февраля.

Электропоезд №6710 будет отправляться со станции Казань в 18:03, что на семь минут раньше действующего графика. Прибытие на станцию Аэропорт запланировано на 18:32.

Поезд №6711 со станции Аэропорт будет отправляться в 18:41 — на восемь минут раньше. В Казань он прибудет в 19:11.

Пригородный поезд №6720 из Казани отправится на одну минуту позже — в 18:40. Время прибытия на станцию Аэропорт составит 19:10.

Ариана Ранцева