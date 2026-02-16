В Госдуме готовят новые меры по регулированию маркетплейсов

Речь идет о скидках на товары и доступе банков к платформам

Фото: Артем Дергунов

Комитет Госдумы по экономической политике продолжит работу над совершенствованием законодательства о платформенной экономике, в том числе в части регулирования скидок на товары и условий их установления. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, в рамках экспертного совета при комитете прорабатывается возможность введения так называемой открытой модели доступа финансовых организаций на маркетплейсы и другие цифровые платформы. Такая модель должна обеспечить покупателям возможность выбора электронного средства платежа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В комитете также сообщили, что представители ФАС России проинформировали участников заседаний о расследовании в отношении операторов посреднических цифровых платформ и банков на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. Результаты проверки планируется дополнительно направить в комитет.

Кроме того, Минэкономразвития анализирует сложившиеся практики и готовит подходы к системному регулированию условий продаж товаров в зависимости от использования покупателем электронных средств платежа. Банк России в свою очередь проводит мониторинг банковских программ лояльности и представил предложения по регулированию этого вопроса.

Ранее «Реальное время» писало, что в России могут ввести 22% НДС на зарубежные товары с 2027 года.

Ариана Ранцева