В Госдуме готовят новые меры по регулированию маркетплейсов
Речь идет о скидках на товары и доступе банков к платформам
Комитет Госдумы по экономической политике продолжит работу над совершенствованием законодательства о платформенной экономике, в том числе в части регулирования скидок на товары и условий их установления. Об этом сообщил ТАСС.
По его словам, в рамках экспертного совета при комитете прорабатывается возможность введения так называемой открытой модели доступа финансовых организаций на маркетплейсы и другие цифровые платформы. Такая модель должна обеспечить покупателям возможность выбора электронного средства платежа.
В комитете также сообщили, что представители ФАС России проинформировали участников заседаний о расследовании в отношении операторов посреднических цифровых платформ и банков на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. Результаты проверки планируется дополнительно направить в комитет.
Кроме того, Минэкономразвития анализирует сложившиеся практики и готовит подходы к системному регулированию условий продаж товаров в зависимости от использования покупателем электронных средств платежа. Банк России в свою очередь проводит мониторинг банковских программ лояльности и представил предложения по регулированию этого вопроса.
Ранее «Реальное время» писало, что в России могут ввести 22% НДС на зарубежные товары с 2027 года.
