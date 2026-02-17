В РТ отменили режим беспилотной опасности, а в аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения
Ранее ограничения вводили из-за беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Это уже вторая отмена за текущие сутки, согласно предупреждениям, присланным МЧС.
Также в аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения. Ранее их вводили из-за беспилотной опасности. Причем воздушную гавань открывают тоже второй раз за сутки.
Ранее ограничения сняли и в аэропорту Казани.
