В РТ отменили режим беспилотной опасности, а в аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения

11:12, 17.02.2026

Ранее ограничения вводили из-за беспилотной опасности

В РТ отменили режим беспилотной опасности, а в аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Это уже вторая отмена за текущие сутки, согласно предупреждениям, присланным МЧС.

Также в аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения. Ранее их вводили из-за беспилотной опасности. Причем воздушную гавань открывают тоже второй раз за сутки.

Ранее ограничения сняли и в аэропорту Казани.

Никита Егоров

