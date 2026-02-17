Новости общества

Суд приговорил экс-госминистра бывшей непризнанной НКР Варданяна к 20 годам тюрьмы

10:48, 17.02.2026

Ранее его требовали посадить на пожизненное заключение

Фото: Артем Дергунов

Военный суд Баку приговорил экс-госминистра бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщило государственное информагентство «АзерТАдж».

Варданяна обвинили в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и незаконном пересечении азербайджанской границы.

Сторона обвинения требовала посадить Варданяна на пожизненное заключение. Данный срок является высшей мерой наказания.

Ранее сообщалось, что Рубен Варданян вышел из проекта электромобиля «Атом».

Никита Егоров

