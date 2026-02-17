Суд приговорил экс-госминистра бывшей непризнанной НКР Варданяна к 20 годам тюрьмы
Ранее его требовали посадить на пожизненное заключение
Военный суд Баку приговорил экс-госминистра бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщило государственное информагентство «АзерТАдж».
Варданяна обвинили в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и незаконном пересечении азербайджанской границы.
Сторона обвинения требовала посадить Варданяна на пожизненное заключение. Данный срок является высшей мерой наказания.
Ранее сообщалось, что Рубен Варданян вышел из проекта электромобиля «Атом».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».