В России число инъекционных наркопотребителей снизилось почти на 65%

С 2010 года показатель уменьшился почти на две трети

Фото: Динар Фатыхов

В России с 2010 года число людей, потребляющих наркотики инъекционным способом, снизилось практически на 65%. В 2024 году таких лиц насчитывалось 134,2 тыс. человек, пишет ТАСС.

Соответствующие данные приведены в обновленной Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года. Документ дополнен разделом, посвященным оценке наркоситуации в стране в 2025 году.

В стратегии отмечается, что за прошедшие годы зафиксировано устойчивое сокращение числа лиц, использующих инъекционный способ потребления наркотиков.

Ариана Ранцева