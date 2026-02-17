Роскомнадзор прокомментировал полную блокировку Telegram с 1 апреля
Ведомству нечего добавить к информации, ранее опубликованной в соцсетях
Роскомнадзору нечего добавить к информации о полной блокировке мессенджера Telegram с 1 апреля. Ответ ведомства приводит RT.
Ранее о полной блокировке Telegram в России сообщали в соцсетях.
— Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу, — ответили в Роскомнадзоре.
Напомним, что работа Telegram в России начала замедляться с 10 февраля.
Ранее сообщалось, что малый бизнес и СМИ пострадают больше всего от блокировки данного мессенджера. В свою очередь, основатель Telegram Павел Дуров говорил, что власти с помощью таких ограничений пытаются заставить граждан перейти на государственное приложение, которое используется для слежки и политической цензуры. О том, что думают насчет блокировки в Госдуме, — в материале «Реального времени».
