Роскомнадзор прокомментировал полную блокировку Telegram с 1 апреля

12:39, 17.02.2026

Ведомству нечего добавить к информации, ранее опубликованной в соцсетях

Фото: Oberon Copeland @veryinformed.com on Unsplash

Роскомнадзору нечего добавить к информации о полной блокировке мессенджера Telegram с 1 апреля. Ответ ведомства приводит RT.

Ранее о полной блокировке Telegram в России сообщали в соцсетях.

— Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу, — ответили в Роскомнадзоре.

Напомним, что работа Telegram в России начала замедляться с 10 февраля.

Ранее сообщалось, что малый бизнес и СМИ пострадают больше всего от блокировки данного мессенджера. В свою очередь, основатель Telegram Павел Дуров говорил, что власти с помощью таких ограничений пытаются заставить граждан перейти на государственное приложение, которое используется для слежки и политической цензуры. О том, что думают насчет блокировки в Госдуме, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

