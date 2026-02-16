В Казани выделят 2,5 млн рублей на охрану территории Голубых озер

Охранник должен иметь лицензию

Фото: Реальное время

В Казани выделят 2,5 млн рублей на услуги охраны территории Голубых озер. Отмечается, что к работе привлекут одного человека. Причем охранник должен иметь лицензию, следует из документов тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Из других требований к охраннику: наличие формы по сезону установленного образца (форменная одежда должна соответствовать основному назначению деятельности сотрудника), запрет на курение во время дежурства и громкие разговоры по телефону, прослушивание музыки или просмотр телевизора.

— Исполнитель осуществляет обязательное страхование охранников от несчастных случаев. При неисполнении какого-либо пункта техзадания заказчик имеет право после первого письменного уведомления расторгнуть договор в одностороннем порядке, — говорится в документе.

Услуги должны быть оказаны до конца текущего года. Заказчиком выступает Учебно-опытный Пригородный лесхоз.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ открыл в Челнах завод автомостов стоимостью 6,5 млрд рублей.

Никита Егоров