Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до $54 млн

Показатель стал максимальным с конца 2023 года

Фото: Надира Хасанова

Россия в январе нарастила поставки креветок в Южную Корею до максимального значения с конца 2023 года, пишет РИА «Новости».

В начале года российские компании экспортировали 2 тысячи тонн креветок, что вдвое превышает показатель января прошлого года. Стоимость поставок составила 54 миллиона долларов против 33,8 миллиона годом ранее.

Более высокая стоимость экспорта фиксировалась в последний раз в декабре 2023 года — 63,2 миллиона долларов. Тогда объем поставок составил 2,4 тысячи тонн.

В целом в январе Россия отгрузила 24,7 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на сумму 102,9 миллиона долларов. Годом ранее поставки составляли 21 тысячу тонн на 66,9 миллиона долларов.

Ариана Ранцева