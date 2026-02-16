Новости общества

01:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Айрата Усманова освободили от функций торгпреда Татарстана

18:00, 16.02.2026

Решение оформлено постановлением кабмина от 16 февраля

Кабинет министров Татарстан своим постановлением прекратил деятельность Айрата Усманова по осуществлению функций торгово-экономического представителя республики в Нижегородской области, следует из официального постановления.

Ранее «Реальное время» писало, что Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совет безопасности Российской Федерации. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также