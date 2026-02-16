Айрата Усманова освободили от функций торгпреда Татарстана
Решение оформлено постановлением кабмина от 16 февраля
Кабинет министров Татарстан своим постановлением прекратил деятельность Айрата Усманова по осуществлению функций торгово-экономического представителя республики в Нижегородской области, следует из официального постановления.
Ранее «Реальное время» писало, что Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совет безопасности Российской Федерации. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
