Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -12 градусов

В отдельных районах будет снег с дождем

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидаются небольшие и умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах с дождем. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный 7—12 м/с с порывами до 17—22 м/с. Температура составит от -2 до -7 градусов, на юге и востоке от 0 до +3 градусов. К вечеру она опустится до -7... -12 градусов. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

Галия Гарифуллина