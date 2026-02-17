Новости общества

01:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -12 градусов

07:00, 17.02.2026

В отдельных районах будет снег с дождем

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -12 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидаются небольшие и умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах с дождем. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный 7—12 м/с с порывами до 17—22 м/с. Температура составит от -2 до -7 градусов, на юге и востоке от 0 до +3 градусов. К вечеру она опустится до -7... -12 градусов. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также