Росстат: в 26 российских регионах подешевел бензин

Фото: Ринат Назметдинов

В период с 5 по 11 марта в 26 регионах России подешевел бензин. Наиболее значительное снижение стоимости зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе (-1,4%). Такие данные приводит Росстат.

Средние цены на бензин марки АИ-92 снизились на 4 копейки до 47,56 рублей за литр. Также на 4 копейки подешевел бензин АИ-95, стоимость которого составила 51,57 рублей за литр. Цена бензина АИ-98 снизилась на 1 копейку и составила 60,16 рублей за литр.

Фото: Максим Платонов

Недавно первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал заявил, что стоимость бензина в стране снизится на три-четыре рубля за литр. Он объяснил, что снижение цен на топливо связано с событиями в мире.

Диана Жиленкова