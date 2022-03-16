В России годовая инфляция ускорилась до 12,5%

В России, в период с 5 по 11 марта, инфляция ускорилась до 12,54% в годовом выражении. Потребительские цены поднялись на 2,09% на фоне ослабления курса рубля и повышенного спроса на различные товары.

По данным Минэкономразвития РФ, стоимость продовольственных товаров возросла на 1,78% из-за роста цен на плодоовощную продукцию и другие продукты питания. А в области туристических и регулируемых услуг темпы роста цен превысили 2,3%, передает ТАСС.

Фото: Антон Журавлев (архив)

В период с 26 февраля по 4 марта в стране инфляция составила 2,22%. За это время сильнее всего подорожали овощные консервы для детского питания, соль, маргарин и другие продукты. Также возросла стоимость новых отечественных легковых автомобилей, телевизоров и смартфонов.

Сегодня глава РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». Документ предусматривает принятие дополнительных мер адресной поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и др.

Диана Жиленкова