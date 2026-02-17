Новости общества

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

09:24, 17.02.2026

Ранее начали снимать ограничения в аэропортах

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане режим беспилотной опасности отменен, сообщили в РСЧС.

Ранее МЧС России сообщило о пролете 4 БПЛА в направлении Мензелинска в 5:07 утра. В 4:40 была объявлена угроза атаки БПЛА в Набережных Челнах и Альметьевске. Позже Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропортов Казани и Нижнекамска в 3:06 и 3:23.

В 7:15 были отменены временные ограничения на работу аэропорта Казани. Позже аналогичное произошло в аэропортах Нижнекамска, Краснодара, Ижевска, Геленджика и Сочи.

Никита Егоров

