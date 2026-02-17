Казань попала в топ городов с самыми дешевыми сладкими блинами

Также названо количество блинных в столице Татарстана

В Казани зафиксированы самые низкие цены на сладкие блины (140 рублей). Также в данный топ попали Красноярск (144 рубля) и Волгоград (150 рублей), пишет РИА «Новости».

Отметим, что под сладкими блинами подразумеваются блины с вареньем, медом или сгущенкой. В среднем в городах-миллионниках такое блюдо обойдется в 200 рублей за штуку.

Если вбить в поиске 2ГИС «блинные», то сервис выдаст 10 «точек», где можно отведать это блюдо в Казани. Больше всего блинных заведений, согласно статистике того же сервиса, насчитывается в Москве (188 заведений), Санкт-Петербурге (135) и Ростове-на-Дону (110). В топ-10 городов по данному показателю также попали Новосибирск (61), Волгоград (52), Краснодар (45), Воронеж (38), Пермь (26), Екатеринбург (20) и Уфа (15).

Напомним, что с 16 по 22 февраля в России отмечают Масленицу. С 23 февраля начинается Великий пост, который продлится 48 дней.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ регионов по спросу на блинопеков.

Никита Егоров