В центре Казани образовалась километровая пробка
Причиной затора стала непогода
На ул. Пушкина образовалась километровая пробка. Затор тянется от места в районе ул. Щапова до ул. Право— и Лево-Булачной, следует из данных «Яндекс карт».
При этом ДТП на этом участке дороги не зафиксировано. По всей видимости, причиной затора стали погодные условия.
Ранее сообщалось, что сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -12 градусов. На фоне снегопадов в Казани уже усилили работу метро. Также в результате непогоды частично обрушилась крыша дома по ул. Гвардейской.
Кроме того, из-за снегопадов закрыли каток в парке «Черное озеро», о чем сообщала дирекция парков и скверов города, а еще изменили движение автобусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».