В центре Казани образовалась километровая пробка

Причиной затора стала непогода

Фото: Динар Фатыхов

На ул. Пушкина образовалась километровая пробка. Затор тянется от места в районе ул. Щапова до ул. Право— и Лево-Булачной, следует из данных «Яндекс карт».

При этом ДТП на этом участке дороги не зафиксировано. По всей видимости, причиной затора стали погодные условия.

Ранее сообщалось, что сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -12 градусов. На фоне снегопадов в Казани уже усилили работу метро. Также в результате непогоды частично обрушилась крыша дома по ул. Гвардейской.

Кроме того, из-за снегопадов закрыли каток в парке «Черное озеро», о чем сообщала дирекция парков и скверов города, а еще изменили движение автобусов.

Никита Егоров