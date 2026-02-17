В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения

Ранее в ряде городов Татарстана вводили угрозу атаки БПЛА

Фото: Реальное время

В нижнекамском аэропорту Бегишево сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее их вводили для обеспечения безопасности полетов, пишет пресс-служба Росавиации.

Также сняли ограничения в аэропортах Краснодара, Ижевска, Геленджика и Сочи.

Ранее МЧС России сообщило о пролете 4 БПЛА в направлении Мензелинска в 5:07 утра. В 4:40 была объявлена угроза атаки БПЛА в Набережных Челнах и Альметьевске. Позже Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропортов Казани и Нижнекамска в 3:06 и 3:23.

В 7:15 были отменены временные ограничения на работу аэропорта Казани.

Никита Егоров