В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения
Ранее в ряде городов Татарстана вводили угрозу атаки БПЛА
В нижнекамском аэропорту Бегишево сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее их вводили для обеспечения безопасности полетов, пишет пресс-служба Росавиации.
Также сняли ограничения в аэропортах Краснодара, Ижевска, Геленджика и Сочи.
Ранее МЧС России сообщило о пролете 4 БПЛА в направлении Мензелинска в 5:07 утра. В 4:40 была объявлена угроза атаки БПЛА в Набережных Челнах и Альметьевске. Позже Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропортов Казани и Нижнекамска в 3:06 и 3:23.
В 7:15 были отменены временные ограничения на работу аэропорта Казани.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».