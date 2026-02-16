В декабре в Татарстане существенно выросли цены на некоторые услуги организаций ЖКХ

Вместе с тем значительно подешевели услуги зарубежного туризма: на 8% относительно ноября 2025 года и на 8,8% за год

В декабре 2025 года в Татарстане заметили рост цен на основные виды услуг. По данным Татарстанстата, по сравнению с предыдущим месяцем базовый индекс потребительских цен составил 100,4%.

Например, выросла оплата услуг организаций ЖКХ — на 1,7% относительно ноября и на 14,9% относительно декабря 2024 года. По данным статистики, рост к ноябрю 2025 года фиксировался на оплату жилья в домах государственного и муниципального жилфондов и на содержание и ремонт жилья для граждан — собственников жилья — на 10,3% и 11,4%. Остальные ЖКУ остались без изменений.



В декабре относительно ноября 2025 года сильно подорожали услуги городского транспорта — на 4,7%, а также услуги страхования — 6,4%. Значительно подешевели услуги зарубежного туризма: на 8% относительно ноября и на 8,8% за год.

В Татарстане с 1 января 2026 года на 20% повысили минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах — теперь он будет составлять 10,16 рубля за квадратный метр общей площади квартиры. В Минстрое РТ такое значительное подорожание объяснили экономической необходимостью: все подорожало и капремонт не может не дорожать.

Как в республике менялся размер взносов на капремонт за последнее десятилетие, какие объемы ремонта МКД удалось осилить строителям в уходящем 2025 году и какие задачи они будут решать, в основном за счет средств собственников, в ближайшем будущем — в материале «Реального времени».

