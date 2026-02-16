Больше половины специалистов Татарстана получают зарплату ниже среднереспубликанской

Речь идет о «чистых» видах экономической деятельности

По данным Татарстанстата за январь — ноябрь 2025 года, средняя заработная плата в республике составила 87,7 тысячи рублей, а за ноябрь — 95,7 тысячи рублей. При этом уровень оплаты труда существенно различается в зависимости от сферы деятельности.

Самые высокие показатели зафиксированы в секторе информационных технологий и связи, где средняя зарплата достигла 132,1 тысячи рублей. Не отстает и финансовый сектор с показателем 127,1 тысячи рублей. Особенно высокие доходы отмечены у специалистов, занятых в научно-исследовательской деятельности, — 136,9 тысячи рублей.

HR-эксперты говорят о необходимости повысить зарплату российским ученым, чтобы специалисты не уезжали за рубеж. В России молодые ученые получают 25—30 тысяч рублей.

В обрабатывающей промышленности работники получают в среднем 114,7 тысячи рублей, а в сфере добычи полезных ископаемых — 121,9 тысячи рублей. Достойный уровень оплаты труда сохраняется в профессиональной и технической деятельности — 107,7 тысячи рублей.

Напротив, более низкие зарплаты наблюдаются в гостиничном бизнесе и общественном питании — 58,6 тысячи рублей. Невысокие официальные доходы также характерны для риелторов — 53,7 тысячи рублей, и сельского хозяйства — 67,9 тысячи рублей. Почти дотягивают до средних показателей зарплаты в строительстве — отставание на 7%.

Ранее в компаниях Татарстана выявили серьезные проблемы с поиском и привлечением персонала. По результатам опроса работодателей, наиболее острый дефицит кадров зафиксирован в сферах обслуживания, строительства, торговли и транспорта.



В социально значимых отраслях ситуация следующая: работники системы образования получают 66,7 тысячи рублей, медицинских учреждений — 76,6 тысячи рублей, специалисты культурной сферы и спорта зарабатывают в среднем 91,4 тысячи рублей.

Ранее правительство России выделило свыше 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников.

