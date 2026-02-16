ФАС выдала предупреждение Россельхозбанку из-за условий ипотеки

Банк обязан отменить требование выбирать подрядчика только из рекомендованного перечня

Фото: Михаил Захаров

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Россельхозбанку в связи с условиями получения льготного кредита на строительство жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС пояснили, что кредитной организации необходимо отменить обязательное условие о выборе подрядчика при оформлении льготного кредита.

Ранее в службу поступило обращение по поводу действий банка при выдаче льготных ипотечных кредитов в рамках государственной программы «Сельская ипотека». Россельхозбанк установил для клиентов, планирующих оформить кредит по льготной ставке на строительство дома, требование выбирать подрядную организацию только из перечня, рекомендованного банком и размещенного в открытом доступе.

В ФАС считают, что такое условие ограничивает конкуренцию и содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Служба предупредила банк о необходимости отменить это требование, удалить информацию о нем с интернет-ресурса «Свое село» и исключить подобную практику в дальнейшем.

Срок исполнения предупреждения составляет 10 календарных дней со дня его получения. В случае неисполнения ФАС возбудит антимонопольное дело.

Ариана Ранцева