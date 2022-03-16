Сборная Швейцарии по хоккею на 2 года заменит команду России на этапах Евротура

Сборная Швейцарии по хоккею заменит российскую команду на этапах Евротура на протяжении двух лет. Об этом рассказали в Швейцарской хоккейной федерации.

Причиной стало отстранение спортсменов из РФ от участия в международных турнирах. Уточняется, что швейцарская сборная будет выступать со Швецией, Финляндией и Чехией в рамках Еврохоккейтура на протяжении следующих двух лет, передает «Интерфакс».

Фото: olympic.ru

В конце февраля совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Также Россию лишили права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года из-за ситуации на Украине.

По этой причине россиян отстранили от участия в международных соревнованиях в ряде других видов спорта. Например, к такому решению пришла Международная ассоциация бокса (IBA). А исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) приостановил рассмотрение заявки РФ на проведение чемпионата Европы-2025.

Диана Жиленкова