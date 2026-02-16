Компания в Альметьевске получила штраф за дачу взяток

Суд назначил организации 500 тысяч рублей штрафа за подкуп ради продления контрактов

Фото: Инна Серова

Прокуратура Татарстана выявила факты передачи взяток в ООО «СантехникаВеста» из Альметьевска. Как сообщили в надзорном ведомстве, в период с 2022 по 2024 год руководитель компании регулярно передавал денежные средства сотруднику управляющей организации «Алсу сервис 2», сообщает оперштаб Татарстана.

По данным проверки, деньги предназначались для сохранения и последующего продления контрактов на поставку товаров.

По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении. Суд назначил компании штраф в размере 500 тысяч рублей. Постановление в настоящее время не вступило в законную силу.

Ариана Ранцева