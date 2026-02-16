В Казани рабочая неделя в конце февраля 2026 года будет сокращенной

В связи с празднованием Дня защитника Отечества жители Татарстана при пятидневке будут работать четыре дня — с 24 по 27 февраля

Фото: Михаил Захаров

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана напомнило о сокращенной рабочей неделе в конце февраля 2026 года.

Разъяснения даны в связи с многочисленными обращениями работников предприятий и организаций.

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 23 февраля — День защитника Отечества — является нерабочим праздничным днем.

При пятидневной рабочей неделе в 2026 году период с 24 по 27 февраля будет рабочим, таким образом неделя сократится до четырех дней.



Ариана Ранцева