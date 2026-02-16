В Казани строят инклюзивный центр на базе мечети «Ярдэм»

Трехэтажный объект площадью более 3 тыс. кв. метров возводят с июля 2024 года

В Казани на базе комплекса мечети «Ярдэм» продолжается строительство инклюзивного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщила мэрия.

Строительство объекта началось в июле 2024 года. Планируется возведение трехэтажного здания площадью более 3 тыс. кв. метров, которое станет частью единого реабилитационного комплекса.

В центре предусмотрены бассейн, учебные классы и медицинский блок. Он будет предназначен для реабилитации, обучения и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Параллельно ведется благоустройство прилегающих территорий по улице Серова. В 2025 году завершена вторая очередь работ на соседнем бульваре: обустроены интерактивная детская площадка с водными элементами, общественный огород и инклюзивная велодорожка протяженностью 590 метров. Также внедрены навигационные решения для людей с нарушениями зрения и слуха.



Ариана Ранцева