В Татарстане ожидаются метель и ветер до 22 м/с

Непогода прогнозируется вечером 16-го и ночью 17 февраля

Фото: Динар Фатыхов

На территории Татарстана вечером 16 февраля и ночью 17 февраля 2026 года ожидается ухудшение погодных условий. Об этом говорится в экстренной информации РСЧС.

Прогнозируются порывы ветра со скоростью 17—22 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах — с дождем.

Также ожидаются метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Местами возможен гололед, на дорогах — снежные заносы и сильная гололедица.



Ариана Ранцева