Автоэксперт Попов о работе в ГИБДД: «Кто захочет 12 часов стоять за 85 тыс. рублей в месяц?»

В Казани за последние пять лет количество ДТП снизилось на 20%, а смертность — на 16%. О том, какие меры еще помогут снизить аварийность на дорогах, при чем здесь уровень подготовки водителей, каким образом сотрудники ГИБДД дисциплинируют водителя и почему никто не хочет идти служить инспектором, рассказал эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в интервью «Реальному времени».

«Все экстенсивные способы снижения смерти на дорогах исчерпаны почти полностью»

— В Казани за пять лет количество ДТП снизилось на 20%, а смертность на 16%. Как вы оцениваете такую динамику и снижается ли аварийность в других городах-миллионниках?



— Сейчас при оценке уровня безопасности дорожного движения учитывают социальный риск: количество погибших на 100 тыс. населения. Ранее была цель: достичь к 2024-му в России показателя 4 погибших на 100 тыс. населения, но добиться такого результата по всей стране тяжело. Например, в Москве в 2024 году достигли показателя 2,8 человека на 100 тыс. населения, а в Питере — 2,3 погибшего, но в некоторых городах этот показатель составляет 7, 8 и даже 12 погибших на 100 тыс.

— Как изменились ситуация по итогам 2025 года?

— По итогам 2025-го первое место по минимальному уровню смертности заняла Москва, второе — Ямало-Ненецкий автономный округ, а третье — Санкт-Петербург, где количество погибших увеличилось за год с 2,32 до 2,6 погибшего на 100 тыс. населения. Причем пример с ЯНАО показывает, что при подсчетах учитывали только социальный риск, но не учитывали транспортный риск: количество погибших на 100 тыс. автомобилей. Данный фактор отображает уровень автомобилизации в городе. Однако мы понимаем, что в Ямало-Ненецком автономном округе дорог и автомобилей мало.

— А какая статистика в других городах-миллиониках?

— В большинстве своем города-миллионники находятся в парадигме вокруг и рядом с 4 погибшими на 100 тыс. населения. И данный показатель не уменьшается и не снижается никуда.

— Почему так происходит?



— По моему мнению, все экстенсивные способы снижения смерти на дорогах исчерпаны почти полностью. При этом первенство Москвы и Петербурга явно указывает, что безопасность дорожного движения — дело дорогое, поскольку БДД напрямую связана с количеством денег, вливаемых на эти цели. Например, в Питере без учета средств на фотовидеофиксацию, на БДД направляют порядка 2,8-3 млрд рублей, в Москве — 25-30 млрд, а то и больше. В Казани, которая вошла в топ-10 городов по объему денежных вливаний на дорожную безопасность, эта сумма тоже большая, несколько млрд рублей. Однако в городах-миллионниках, где показатели по смертности в ДТП высокие, вопрос финансирования БДД решается по остаточному принципу.

— На что конкретно направляются выделяемые средства?

— Смертность не является исключительно вопросом организации дорожного движения. Туда закладывается качество дорожного полотна, регулярность ремонта дорог, организация обеспечения водоотведения при строительстве дорог, обеспечение условий видимости, обустройство пешеходной и велоинфраструктуры, реализация решений произведения транспортных потоков, строительство многоуровневых развязок, качество уборки дорог в межсезонье и в зимнее время, количество денег выделяемых на нанесение противогололедных реагентов, уровень освещенности дорог и даже активность ведения работы по пропаганде безопасности дорожного движения.

— Сколько выделяется из бюджетов отдельно на камеры фотовидеофиксации?

— В Питере на камеры выделяют около 5 млрд рублей. Фото— и видеофиксация — это большие ресурсы: затраты на автомобили, автопарк, ГСМ, это огромное количество людей, огромное количество комплексов электричества и так далее.

— Какие еще факторы помогут, на ваш взгляд, снизить аварийность на дорогах?

— Я бы поднимал штрафы до 5 тыс. рублей для пешеходов за переход дороги вне зоны пешеходного перехода или переход на запрещающий сигнал светофора. Также я предлагаю снизить нештрафуемый порог с 20 км/ч до 10 км/ч. Сейчас в городах из-за действующих послаблений водители могут ездить 80 км/ч — это ошибка. Снижение нештрафуемого порога сильно снизит уровень аварийности, при условии попутного администрирования (выписки штрафов, — прим. ред.). В-третьих, нужно увеличить численность сотрудников ГИБДД и отказаться от стационарного размещения комплексов фотовидеофиксации: должны сотрудники ГИБДД все время перемещаться по городу, но водители не должны знать по картам, где стоит инспектор. Кроме того, я бы законодательно запретил пропаганду в соцсетях поведения, дискредитирующего соблюдение ПДД: съемки дрифтеров, например, а авторы таких видео должны нести уголовную ответственность, например, полгода (лишения свободы, — прим. ред.).

— Подобные ролики оказывают сильное влияние в основном на молодежь?

— Я бы сказал так, на всех пользователей соцсетей. В российской действительности существует шутка на тему о том, что половина травм и смертей сопровождается словами «смотри, как я умею», а вторая половина — «да это ерунда, смотри, как я умею». Именно поэтому такие ролики оказывают сильное влияние на всех пользователей соцсетей.

— В России выросла доля аварий с водителями, не имеющими водительских прав. С чем это связано?

— Это связано с невысокой планкой ответственности за передачу управления и с низкой планкой ответственности за управление без водительского удостоверения. К слову сказать, я приехал сейчас в главк, мы будем обсуждать, что и как надо изменить в автошкольном обучении.

— В России все больше развивается служба доставки. Как снизить количество ДТП с курьерами?

— Проблема — в правовом нигилизме, отсутствии штрафа, допуска к работе и профстандарта. В России так много курьеров, что имеет смысл выписать профстандарт «доставщик товаров народного потребления с использованием транспортного средства». В стандарте нужно разбить транспортные средства на категорию «B», «C», «М» или без категории — на велосипеде. Нужно, чтобы курьер проходил обучение, сдавал экзамены, чтобы не было ситуаций, когда человек с улицы пришел, сел на велик и поехал по диагонали, наплевав на ПДД.

«В Петербурге до 50% недокомплект штата сотрудников ГИБДД, кто захочет 12 часов стоять за 85 тыс. рублей в месяц»

— Почему, на ваш взгляд, наличие сотрудника ГИБДД на посту станет самой эффективной мерой для снижения количества нарушений ПДД?

— Это психологическое давление. Сотрудник подвижен, он перемещается, он не стоит на одном месте. Он может оказаться в любом другом месте. И когда ты знаешь, что гаишников много, и они передвигаются, что они за тобой следят, могут остановить тебя и неожиданно почувствовать запах алкоголя в машине, позадавать вопросы, все ли у тебя хорошо со здоровьем, пресечь твои противоправные действия, лишить тебя возможности осуществлять хулиганские действия, — осознание всего этого дисциплинирует водителя.

— Вы говорили о необходимости увеличить штат сотрудников ГИБДД. В России фиксируется дефицит инспекторов?

— Да. Так, в Петербурге до 50% недокомплект штата, до 20 вакансий в районном ГАИ. При этом мало того, что сотрудников ГИБДД в целом нет, еще есть проблема с их квалификацией. Некоторые экзаменаторы на ходу сочиняют ПДД, чтобы завалить ученицу. Почему любой гаишник в погонах может вдруг стать экзаменатором? Почему не проходит специализированное обучение и не сдает экзамен на знание ПДД? Почему он не проходит процедур, которые бы вырабатывали однообразие подходов? В автошколах считается, что успешная сдача экзамена на права зависит от того, к какому инспектору ты попал, но такая установка — идиотизм. Инспектор должен действовать адекватно, одинаково. Более того, я выступаю за то, чтобы ученик ехал по навигатору: инспектор говорит адрес, и курсант едет.

— Почему люди не хотят идти служить сотрудником ГИБДД?

— Это проклятая работа. Кто захочет 12 часов стоять, а потом через сутки еще раз на 12-часовую смену выходить за 85 тыс. рублей в месяц? Курьерам больше платят, водителем городского автобуса лучше работать.

— Кроме повышения зарплат и смены графика, как еще можно привлечь людей к этой работе?

— Нужно повышать социальные льготы и статус сотрудника ГАИ. В обществе долго ходила установка, что «менты — козлы», и люди до сих пор в это верят. Нужно добиться того, чтобы народ не выражал недовольство теми сотрудниками, которые на экзаменах творят беспредел, иначе падает репутация всех сотрудников, потому что форма то у них одинаковая.

«Автошколы превратились в место «торговли правами»



— Что надо изменить в обучении будущих водителей?

— Автошколы практически перестали учить водителей, превратившись в место «торговли правами». Я бы усилил надзор за работой автошкол: сперва не допускал до учебного вождения водителей, которые не сдали экзамены в ГАИ по ПДД. Пусть сначала правила сдаст, а потом с инструктором занимается.

— Есть ли еще какие-нибудь недочеты в текущей системе обучения будущих водителей и сдачи экзамена на права?

— Нужно исключить возможность инспектора заваливать ненужного ученика. Нужно вернуть веру людей в честность экзамена, а для этого надо изменить балльную систему: оценка «не сдал» должна ставиться при наборе 100 баллов, а не 7, как сейчас. Пусть будут 5—6 крупных нарушений, за которые ставить по 100 баллов, несколько средних по 10—20 баллов, а по мелким ставить 3—5 баллов. В этом случае мелкими поворотниками укатать человека на оценку «не сдал» не удастся. В жизни водители за день по сто раз забывают включать указатель поворота, но к ДТП такое нарушение не приводит.

— Определить величину штрафных баллов нужно по степени вероятности попадания в ДТП?

— По степени социальной опасности. Выезд на встречку не так часто совершается, как не подается сигнал маневрирования, но риски разные. Выехал на встречную полосу на Кутузовском проспекте в Петербурге — ты погиб, а если не подал сигнал маневрирования — ничего страшного не произошло, по крайней мере, в 99% случаев.

«В непогоду водители не учитывают скорость и дистанцию»

— В непогоду власти городов призывают водителей пересесть с автомобиля на метро. Насколько увеличивается аварийность в плохую погоду?

— Увеличивается прилично. Водители не учитывают скорость и дистанцию. Кроме того, немногие водители, когда выпал снег, уезжают на какую-то закрытую площадку и там практикуют дрифт, действия при заносе. В России большая часть автопарка переднеприводная и при заносе на таких легковушках нужно не тормозить, как поступают некоторые водители, а давить на газ, чтобы стабилизировать авто. Также условия видимости в плохую погоду ухудшаются, а некоторые автолюбители счищают снег только со стекол и поехали. Я настаиваю, чтобы снег счищали со всего кузова, иначе вашу машину не увидят. И включайте фонари, не многие это делают.

— Какие еще риски при вождении в непогоду не учитывают водители?

— Боковой интервал. В гололед автомобиль может начать бросать туда-сюда и очень сильно. А про боковой снос передней оси вообще мало кто знает. Очень много побитых машин при сносе передней оси. Также при повороте автомобиль сносит в машину, которая за поворотом стоит на встречной полосе. Стандартный водитель тащит автомобиль поворотом руля к центру поворота, но на самом деле нужно, снижая скорость и убрав ногу с педали газа, отворачивать руль в левую сторону, чтобы поймать качение колеса, а потом уже плавно затягивать его обратно в траекторию. Этому всему надо учиться.

— Где можно улучшить свои водительские навыки? В школе экстренного вождения?

— Нет, больше половины этих организаций — фуфло. Я бы переписал программу обучения в автошколах, например, обязал их при обучении кандидатов-водителей резервировать для него 4-6 часов езды на зимний период. Пример: человек отучился, сдал экзамены, получил водительское. Однако с наступлением зимы он приходит в свою автошколу и катается оставшиеся шесть часов с инструктором по скользкой дороге. Тем самым начинающий водитель немножко освоится.