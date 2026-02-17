Гастрольный график, сеты концертов и список покупок: в Казани представили дневник Ильхама Шакирова

В музее Сайдашева ко дню рождения Ильхама Шакирова открылась посвященная ему выставка

Ильхам Шакиров за роялем. Фото: Радиф Кашапов

В минувшее воскресенье, в день рождения Ильхама Шакирова, которому в этом году исполнился бы 91 год, в Казани в музее Салиха Сайдашева открылась выставка, посвященная жизни великого татарского певца. В экспозиции — редкие фотографии, афиши, а также впервые представленный широкой публике дневник, который Шакиров вел в 60-е годы, отражающий его насыщенный гастрольный график и охватывающий жизнь и выступления певца не только в Татарстане и Башкортостане, но и в Средней Азии и Сибири. В день рождения народного артиста ТАССР и РСФСР в музее дважды показали фильм «Ильхам Шакиров: великий народный певец», а также провели экскурсию по казанским местам, имеющим отношение к певцу.

Казанец с 1954 года

Уроженец деревни Яна-Буляк (сейчас — Тукаевский район) Ильхам Шакиров в 1950 годы не смог поступить в Елабужский педагогический институт. Всему виной был статус сына репрессированного кузнеца. Но другие абитуриенты посоветовали ему отправиться в Казань и заняться музыкальным образованием.

Директор музыкального училища Ильяс Аухадеев, послушав парня, решил принять его, хотя экзамены уже завершились. Шакирова чуть было не забрали в армию, но знакомые девушки, вызволив его из военкомата, повели к ректору консерватории Назибу Жиганову, который выдал ему студенческое удостоверение, пригласив в свое учебное заведение через год.

Вернувшись в училище, Шакиров стал жить в его подвале. С 1954 года до самой смерти в 2019 году он сменил несколько адресов. Филармония, в которой он служил с 1960 года, также переезжала, артист проводил месяцы в гастролях по Союзу, но всегда возвращался в Казань.

Кстати, недалеко от музея, на улице Галактионова, находится его первая собственная однокомнатная квартира в обычной хрущевке, которую артист получил, устроившись на работу.

Открытый в 2001 году музей в родной деревне Шакирова сейчас закрыт — ищут средства на реновацию. Часть архива хранится в Национальном музее республики, куда документы передал помощник певца Ильхам Хазиев, поддерживавший его многие годы. Есть материалы и в фонде «Җыен», регулярно издающем книги, посвященные Шакирову.

Дневник и фрагменты выступления на радио. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

О чем писал Шакиров

Глава фонда Фуат Рафиков предоставил для выставки дневник Шакирова 60-х годов. Это простая тетрадка на 16 листов, подписанная «Илһам Шакир». Кириллицу певец чередует с надписям на старо-татарском: автор в документах писал, что умеет читать «по-арабски», а некоторые заметки делал, как татары до 1927 года.

Здесь можно увидеть сет-листы его концертов — выступление открывается песней «Сәлам сезгә, сәлам», которую Шакиров написал сам. Тут же заметки по записям для радио: Исмай Шамсутдинов (и композитор, и звукорежиссер), Рустем Яхин, Мансур Музаффаров, Загит Хабибуллин. Для телевидения он готовит разнообразный материал — арию Ксеркса из Генделя, песню из индийского фильма 1960 года «Любовь в Симле», русскую песню «Не одна во поле дороженька».

Значительная часть записей посвящена описанию гастрольного графика. Причем начинается он со студенческих лет. В 1958 году летом с симфоническим оркестром и другими учащимися Шакиров едет в Тюлячи, Богатые Сабы, Мамадыш, Нижний Таканыш (сейчас Мамадышский район), а также посещает центр упраздненного Таканышского района и Кутлу-Букаш (родная для автора статьи деревня). Тогда же состоялись выступления в казанских ДК с программой «На сцене молодежь».

В 1959-м — гастроли по нефтяным районам: Азнакаево, Ак Буа, Бугульма, Альметьевск, Карабаш, Лениногорск. А также — Москва, Ленинград, Уфа и города БАССР.

В 1962-м Шакиров едет уже дальше: Ташкент, Самарканд, Фергана, Коканд, Алма-Ата, Семипалатинск. А в октябре 1964-го он ездит по деревням нынешней Нижегородской области, где, как известно, и сейчас живет немало татар-мишар.

Завершаются воспоминания о гастролях другим списком: что купить для мамы: индийский или цейлонский чай, каштановый каракуль, пух для подушек и национальные башмаки (35 размер, только не красные).

Фото с семьей — и на выезде в Финляндию. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Как Шакиров ездил в Финляндию

В музее можно увидеть фотографии разных периодов жизни певца. К примеру, встречу татарских артистов в Хельсинки, где их принимал президент Финляндии Урхо Кекконен. Тогда за границу также поехали скрипач Марат Ахметов, баянист Марс Макаров, певица Венера Шарипова, мастер художественного слова Айрат Арсланов, композитор и пианист Рустем Яхин. Последний в письмах сообщал, что поездка далась ему нелегко: постоянный контроль, встречи. Отметим, что Шакиров на фото единственный, кто надел тюбетейку.

Есть программка концертов 1969 года, на которых певец исполнял исключительно народные песни, включая те, которые не были в ходу в эти годы. А между ними Айдар и Фарида Хафизова читали стихотворения, в их числе — редко звучавшие тогда произведения Назара Наджми и Дэрдменда.

В экспозиции есть и черновик радийной передачи Шакирова «Народные песни — зеркало души», где он разбирал истории различных композиций и сам же их озвучивал.

Добавим, что в постоянной экспозиции музея Сайдашева выставлен знаменитый костюм в полоску, в котором артист любил выступать на публике. А Фуат Рафиков, посетив музей, задумался, как представить в нем богатейшие архивы фонда «Җыен». Выставка, посвященная Ильхаму Шакирову, будет работать до 15 марта, в рамках нее планируется провести несколько лекций и прослушиваний.