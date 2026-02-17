В Авиастроительном районе Казани образовалась пробка длиной в 3 км

Ранее в городе усилили работу метро

Фото: скриншот с «Яндекс. Карт»

На ул. Васильченко в Казани образовалась пробка длиной 3,2 км. Такие данные следуют из «Яндекс.Карт».

Кроме того, затор протяженностью 1,5 км наблюдается на ул. Тэцевской и километровая пробка — на ул. Копылова. На трассе М-7, около ж/м «Рассвет», тоже движение затруднено. В обратном направлении тянется затор в 4 км, который образовался возле развязки на Мамадышский тракт.

Также пробки наблюдаются по ул. Н. Ершова в сторону Сибирского тракта, по ул. Пушкина в обе стороны.

Ранее сообщалось, что сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -12 градусов. В Казани уже усилили работу метро на фоне снегопадов.

Никита Егоров