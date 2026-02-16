В Казани на уборку снега днем вышли более 1,1 тысячи человек и машин
С улиц вывезли 12,7 тысячи тонн снега
В Казань днем на очистке улиц от снега были задействованы 572 единицы спецтехники и 558 дорожных рабочих. На снегоплавильные пункты вывезли 12,7 тыс. тонн снежной массы, сообщила мэрия.
Для обработки дорог использовано 348 тонн противогололедных материалов, в том числе 119 тонн реагента и 229 тонн песко-соляной смеси.
Ночью на содержании улично-дорожной сети планируется задействовать 638 единиц техники, включая 103 комбинированные дорожные машины и 57 тракторных щеток. Также к уборке привлекут 81 дорожного рабочего.
Ранее «Реальное время» писало, что мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал ситуацию с накоплением снега на крышах городских зданий.
