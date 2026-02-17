В Казани усилили работу метро на фоне снегопадов

Составы будут ходить каждые 4,5 минуты

Фото: Динар Фатыхов

В метрополитене Казани вышли дополнительные составы на фоне сильного снегопада и увеличения количества пассажиров. «Подземка» будет усиленно работать в часы пик: до 09:00, а также с 17:00 до 19:00, предупредили в МУП «Метроэлектротранс».

Отмечается, что на линии будут ездить 12 электропоездов. Интервал между составами — 4,5 минуты.

Как отметили в «Метроэлектротрансе», на линию могут вывести еще один дополнительный состав, если это потребуется. В непиковые часы электропоезда будут ходить каждые 5 минут.

Никита Егоров