Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза РФ
Соответствующий указ опубликован на официальном портале
Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совет безопасности Российской Федерации. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе говорится о внесении изменений в состав Совета безопасности путем исключения Иванова С. Б.
