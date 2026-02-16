Новости общества

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза РФ

16:44, 16.02.2026

Соответствующий указ опубликован на официальном портале

Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совет безопасности Российской Федерации. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится о внесении изменений в состав Совета безопасности путем исключения Иванова С. Б.

Ранее «Реальное время» писало, что Андрей Берестянский возглавил департамент природных ресурсов.

Ариана Ранцева

