По делу о теракте в «Крокусе» запросили пожизненные сроки

Государственное обвинение озвучило позицию в ходе прений сторон

Фото: Айдар Раманкулов

Государственное обвинение просит 2-й Западный окружной военный суд приговорить 15 фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холл к срокам от 19 лет до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС.

Для 15 соучастников исполнителей теракта прокурор просит назначить наказание в виде длительных сроков лишения свободы вплоть до пожизненного.

Суд приступил к прениям сторон по делу в закрытом режиме. Всего фигурантами уголовного дела являются 19 человек — как непосредственные исполнители нападения, так и их пособники. Все они внесены в перечень террористов Российской Федерации.

Теракт произошел в марте 2024 года. Его жертвами стали 149 человек.

Ранее «Реальное время» писало, что исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тыс. рублей на побег.

Ариана Ранцева