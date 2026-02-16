PepsiCo подала заявки на товарные знаки Doritos в России
Речь идет о трех знаках для чипсов и снеков
Ушедшая с российского рынка американская компания PepsiCo подала заявки на регистрацию в России трех товарных знаков чипсов Doritos. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно данным, заявки были направлены в профильное ведомство 5 февраля. В качестве заявителя указана компания «ПепсиКо».
Из документов следует, что под данным названием компания планирует производить и продавать в России картофельные чипсы с различными вкусами, а также другие виды снеков.
