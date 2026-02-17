В МЧС сообщили о снятии ограничения движения для грузовиков, такси и автобусов на трассах Татарстана

Также открыли движение на подъездах в Ижевск и Киров

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане отменили ограничения движения для грузовиков, маршрутных такси и автобусов, которые действовали с 18:00 16 февраля.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС по региону, ограничения больше не действуют на дорогах М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань), Р-243 (Кострома — Шарья — Киров — Пермь), А-295 (Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга»), Р-239 (Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан), Р-241 (Казань — Буинск — Ульяновск), А-151 (Цивильск — Ульяновск) и М-5 «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск).

Также открыли движение на подъездах в Ижевск и Киров.

Ранее сообщалось, что в Казани усилили работу метро на фоне снегопадов.

Никита Егоров