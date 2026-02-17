Новости общества

В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности и ограничили работу аэропорта Нижнекамска

09:55, 17.02.2026

Ранее данный режим отменяли

В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности и ограничили работу аэропорта Нижнекамска
Фото: скриншот смс

В Татарстане повторно ввели режим беспилотной опасности спустя 28 минут после отмены, сообщает РСЧС.

Ранее в республике уже отменяли этот режим. Он продлился чуть более 5 часов.

На фоне беспилотной опасности в Нижнекамске ограничили работу аэропорта. Ранее воздушную стоянку в городе тоже закрывали, но потом открывали снова.

