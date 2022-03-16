ФРС США повысила базовую ставку до 0,25—0,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до 0,25—0,5% годовых. Рост составил 25 базисных пунктов.

Кроме того, американский центробанк допускает, что к концу текущего года процентная ставка составит 1,75—2% или выше, передает «РИА Новости».

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Вчера лидер США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом бюджет на остаток этого года, который предусматривает помощь Украине в размере $13,6 млрд. Сегодня американский президент заявил, что на текущей неделе США предоставят Украине оборонную помощь на $1 млрд.

На прошлой неделе американское правительство установило запрет на поставку долларовых банкнот в Россию. Соответствующий указ подписал Байден.

Диана Жиленкова