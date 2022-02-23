Главное о коронавирусе на 23 февраля: смягчение правил профилактики COVID-19 в России, молоко с антителами
В Татарстане не рассматривается возобновление плановой медицинской помощи
- В Минздраве Татарстана сообщили, что в республике пока не рассматривается вопрос о возобновлении оказания плановой медицинской помощи населению. Согласно приказу ведомства, с начала февраля в РТ приостановлена плановая медпомощь для взрослых, в том числе профилактические медосмотры и диспансеризация определенных групп населения (также углубленная диспансеризация для лиц, перенесших COVID-19).
- В Набережных Челнах работница, которую уволили за отказ вакцинироваться от COVID-19, подала иск в городской суд на «Фабрику мороженого «Славица», предъявив в качестве основного доказательства незаконности ее отстранения копию данных всего сайта ВОЗ на 17 апреля 2020 года. Привлеченный эксперт не обнаружил документа об объявлении пандемии коронавируса. Он указал, что 11 марта 2020 года руководитель ВОЗ сделал устное заявление, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия, а это является субъективным мнением.
- По последним данным Минздрава РТ, в Татарстане вакцинацию против коронавируса прошли 2 455 798 человек. Из них 1 925 600 граждан получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 238 652 татарстанца.
Иностранцы в РФ смогут получить QR-код по тесту на антитела
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о смягчении ряда требований и методических рекомендаций по профилактике коронавируса с учетом клинических особенностей штамма «омикрон». По ее словам, готовятся изменения в правилах посещения театров, музеев, заведений общепита и фитнес-центров. Кроме того, она предложила пересмотреть требования о нахождении классов в школах только в одном кабинете. Также она отметила, что в России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.
- Иностранные граждане смогут получить в России документ о наличии иммунитета к COVID-19 на основании теста на антитела, сданного на территории страны. Постановление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ можно будет получить через портал госуслуг.
- Премьер РФ Михаил Мишустин поддержал частичное смягчение антикоронавирусных ограничений в России. По его словам, возможность тех или иных послаблений в работе бизнеса, организаций для детей, для молодежи можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе. При этом он подчеркнул, что «важно очень детально прорабатывать все решения, которые касаются борьбы с коронавирусом и, соответственно, принимаемых мер предосторожности, главное здесь — защита здоровья наших людей».
- Минздрав России утвердил новую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. Включены рекомендации по организации медицинской помощи пациентам с коронавирусом из групп риска при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител в условиях дневного стационара. Также Минздрав в связи с распространением в стране омикрон-штамма коронавируса выделил приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения: пациенты с артериальной гипертензией, пациенты с гиперлипидемией (повышенный уровень липидов или липопротеинов в крови), пациенты с острым коронарным синдромом, пациенты с сахарным диабетом.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал об осложнениях, возникающих после перенесенного «омикрона». Он отметил, что они аналогичны тем, что возникают в результате заражения другими штаммами коронавируса. По его словам, осложнения после «омикрона» связаны прежде всего с влиянием коронавируса на сердечно-сосудистую и нервную системы. Он также отметил, что возникают патологии, связанные с функционированием ЛОР-органов, такие как нарушение слуха, обоняния и боли в ушах.
- Он также сообщил, что в России порядка 8% заболевших коронавирусом проходят лечение в больницах. По его словам, сегодня число пациентов по сравнению с осенним периодом больше в два раза. Однако доля госпитализаций среди заболевших составляет лишь 8%.
- Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков заявил, что шестая волна COVID-19 может начаться через полгода. По его словам, большое количество людей столкнулось с вирусом и сейчас из этого делаются такие прогнозы: нас ожидает довольно длительный период без волн. А через полгода, когда несколько ослабнет иммунитет, вызванный «омикроном», волны вернутся, будут какие-то небольшие подъемы.
- Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что штамм коронавируса «дельтакрон» в России не обнаружен. Кроме того, поскольку данных о гибриде у специалистов мало, утверждать об уровне его опасности рано. Она предположила, что свойства нового штамма определятся мутациями в S-белке, которые отвечают за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. По ее мнению, новый геновариант будет по свойствам ближе к «омикрону».
- Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина госпитализирована с коронавирусом. Сообщается, что 88-летняя актриса попала в больницу давно, у нее был выявлен COVID-19. Известно, что состояние пациентки осложняется сопутствующими заболеваниями. Доронина находится в эмоционально нестабильном состоянии, поэтому медики применяют седативные препараты.
- Медики выяснили, с чем связана усталость при постковидном синдроме. По их словам, причиной являются сбои в работе периферийной нервной системы. Чаще всего переболевшие при постковидном синдроме отмечают хроническую усталость. Также наблюдаются такие симптомы, как выпадение волос, одышка и обострение хронических заболеваний. Вероятно, причиной этому может являться постоянно высокая активность иммунной системы.
- Научный консультант Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, директор Института клинической медицины, эпидемиолог Дмитрий Константинов сообщил, что пациентам, перенесшим коронавирус в тяжелой или крайне тяжелой форме, не рекомендуется ехать на море. По его словам, тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме, также следует воздержаться от поездок на море в течение месяца после выздоровления. Как отметил специалист, после любого инфекционного заболевания, в том числе и COVID-19, наблюдается постинфекционная астения на протяжении двух-трех недель.
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе в ближайшее время могут рассмотреть возможность отмены требования по предъявлению QR-кодов о вакцинации против коронавируса. По его словам, если тенденция по снижению заболеваемости в регионе продолжится, «задумаемся об отмене QR-кодов в ближайшие недели».
- В Саратовской области отменена проверка QR-кодов о вакцинации и перенесенном заболевании при посещении организаций общественного питания, непродовольственных магазинов, учреждений культуры и спорта. Председатель правительства области Роман Бусаргин сообщил, что решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки, положительной динамикой вакцинации и «значительным уменьшением числа тяжелых случаев заболевания COVID-19».
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что общался с Владимиром Жириновским и лидеру ЛДПР уже намного лучше. По его словам, он хотел выступить во вторник, но врачи не отпускают. Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, а его состояние оценивается как стабильное. В партии ранее заявили, что он восстанавливается после COVID-19, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также заявил, что Владимир Жириновский идет на поправку.
- Министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова заявила, что главная опасность при заражении штаммом «омикрон» для людей старшего поколения заключается в способности вируса вызывать обострение основного заболевания пациента. По ее словам, на фоне общего снижения заболеваемости респираторными инфекциями по региону (в Оренбурге — на 30 процентов, в Орске — почти наполовину, в целом по области цифры ниже февральского эпидпорога) обращает на себя внимание рост статистики по пневмонии. На прошлой неделе было зафиксировано 1 300 случаев. По этой причине число пациентов ковидных госпиталей в регионе пока не снижается. На сегодня занято 1 610 коек.
- Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что утверждение о легкой форме омикрон-штамма COVID-19 касается только стран с высоким уровнем вакцинации. По его словам, данные об относительной безопасности «омикрона» идут из стран, где вакцинировано 70—80% населения. Специалист также предупредил, что при заражении «омикроном» важно понимать, при каких условиях нужно вызывать врача. «Когда температура 38,5 и не снижается жаропонижающим средством, когда у вас сатурация падает до 93», — перечислил доктор условия для неотложного вызова скорой помощи.
- Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал об изменениях в постановлении о введении режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, продлив его действие по 30 апреля 2022 года. Также в постановлении отмечено, что введенный ранее до 28 февраля запрет на проведение массовых публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек не распространяется на физкультурные, спортивные и культурные мероприятия, проводимые на открытом воздухе. Среди действующих в регионе профилактических ограничений — масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, наполняемость залов кинотеатров, театров, спортивных объектов не может превышать 50%.
- Кандидат медицинских наук Зухра Павлова рекомендовала отказаться от занятий спортом после контакта с инфицированным коронавирусом. По ее словам, любая хорошая спортивная нагрузка — это кратковременное, но все же снижение иммунного статуса. В такой ситуации вирусная инфекция почувствует себя уверенно и сможет нанести больше вреда здоровью. Павлова посоветовала контактировавшим с больным коронавирусной инфекцией оставить только умеренные физические нагрузки, например, прогулки.
- Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о возможном вреде кофе при «омикроне». По ее словам, употребление этого напитка во время болезни способствует обезвоживанию и может усугубить процесс интоксикации в организме. Она отметила, что кофе нарушает процесс усвоения ряда минеральных веществ, что может привести к дополнительному нарушению электролитного обмена.
ВОЗ сообщила о снижении на 21% случаев заражения COVID-19 за неделю
В мире коронавирусом нового типа на 02.21 (мск) заразились 427 358 056 человек, 5 904 723 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 642 385). На второй строчке — Индия (42 851 929), на третьей — Бразилия (28 353 689), на четвертой — Франция (22 577 226), на пятой — Великобритания (18 826 750).
Больше всего смертей зафиксировано в США (938 938). За ними следуют Бразилия (645 665), Индия (512 344), Россия (340 101, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (315 786).
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что более 12 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 67 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования снизилось на 21% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов — на 8%.
- Сотрудники министерства инновационного развития Узбекистана создали молоко с антителами к коронавирусу, которое может стать средством профилактики инфекции. Они привили препаратом ZF-UZ-VAC2001 коз и коров и оценили содержание антител в их молоке. Эксперименты на клеточных культурах показали, что антитела успешно нейтрализуют SARS-CoV-2: в сыворотке крови эффективность достигала 100%, в молоке — 40%.
- Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение, согласно которому с 1 марта при въезде в страну отменяется карантин для всех иностранных граждан. Ранее правительство Италии постановило, что вакцинированные любым препаратом от коронавируса, в том числе не получившим сертификацию в ЕС, могут иметь доступ по результату простого теста на COVID-19 к любым услугам в стране, включая гостиницы, культурные учреждения и рестораны, где сейчас требуется ковид-сертификат на основании вакцинации (или выздоровления).
- Совет ЕС принял обновленную рекомендацию о временном ограничении для лиц, въезжающих в Евросоюз без крайней необходимости из третьих государств. Она вступит в силу с 1 марта. Страны ЕС должны разрешить поездки без крайней необходимости для лиц, привитых вакциной от коронавируса, одобренной ЕС или ВОЗ, выздоровевших лиц и всех лиц из стран, входящих в список государств, из которых совет рекомендовал разрешить поездки. Для некоторых из путешественников могут применяться дополнительные меры, такие как ПЦР-тестирование. Для въезда привитых лиц временные ограничения снимаются при условии, что они получили последнюю дозу серии первичной вакцинации не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до прибытия или что они получили бустерную дозу. Ограничения также снимаются для перенесших COVID-19 не более чем за 180 дней до поездки.
- Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение с 1 марта закрыть карантинные пространства, так называемые ковид-гостиницы, куда помещали заразившихся коронавирусом людей. Как добавила замглавы Минздрава республики Тамар Габуния, в последнее время они стали нерентабельными, так как на данный момент там находятся чуть более 3 тыс. человек. Кроме того, ввиду быстрого распространения омикрон-штамма COVID-19 и низкого уровня госпитализации их работа потеряла смысл.
- Научный журнал PLoS Medicine опубликовал исследования вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Проследив за последствиями вакцинации более чем 21 млн жителей Великобритании, ученые пришли к выводу, что препарат увеличивает риск появления лишь одной формы тромбозов, причем только у пожилых людей. Этот вид тромбоза поражает внутричерепные вены пациентов.
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