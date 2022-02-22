В Татарстане пока не планируют возобновлять оказание плановой медицинской помощи

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день не рассматривается вопрос о возобновлении оказания плановой медицинской помощи населению. Об этом «Реальному времени» сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

Напомним, согласно приказу Минздрава РТ, в республике с начала февраля приостановлена плановая медпомощь для взрослых, в том числе профилактические медосмотры и диспансеризация определенных групп населения (также углубленная диспансеризация для лиц, перенесших COVID-19). Кроме того, приостановлена доставка пациентов старше 65 лет в больницы из сел, за исключением вакцинации.

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков уточнял, что оказание плановой медицинской помощи приостановлено только в поликлиниках. Стационарная помощь жителям республики продолжает оказываться.

Фото: Максим Платонов

18 февраля Жаворонков заявил, что оказание плановой медицинской помощи в Татарстане возобновят в ближайшее время:

— Мы в ближайшее время к этому придем, в самое ближайшее. Мы прекрасно понимаем необходимость возобновления плановой помощи, мы прекрасно понимаем, что те или иные меры могут влиять как положительно, так и отрицательно на здоровье нашего населения, — объяснил он.

