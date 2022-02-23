Мурашко: в России госпитализированы около 8% заболевших COVID-19
В России порядка 8% заболевших коронавирусом проходят лечение в больницах. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, сегодня число пациентов, по сравнению с осенним периодом, больше в два раза. Однако доля госпитализаций среди заболевших составляет лишь 8%, передает ТАСС.
Несколько дней назад во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса может завершиться уже в этом году. После волны заражений штаммом «омикрон» больших всплесков заболеваемости не ожидается. Однако это не значит, что инфекция полностью уйдет из жизни человечества.
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