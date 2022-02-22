В Челнах невакцинированная работница подала иск против «Славицы», предъявив суду копию всего сайта ВОЗ

В Набережных Челнах упаковщица мороженого, которую уволили за отказ вакцинироваться от COVID-19, подала иск в городской суд на «Фабрику мороженого «Славица». Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

В 2017 году женщина устроилась работать на предприятие на должность укладчика-упаковщика. 16 ноября 2021 года ее отстранили от работы после выхода указа об отстранении непривитых сотрудников на весь период нормализации эпидемиологической обстановки.

Жительница Челнов решила обратиться в суд, выразив свое несогласие с данным приказом. В качестве основного доказательства незаконности ее отстранения она представила копию данных всего сайта Всемирной организации здравоохранения на 17.04.2020.

В результате поиска привлеченный эксперт не обнаружил документа об объявлении пандемии коронавируса. Также он указал, что 11 марта 2020 года руководитель ВОЗ сделал устное заявление: «Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия».

По его мнению, устное заявление является субъективным мнением, без категоричного утверждения, которое было растиражировано в СМИ.

Фото: скриншот видео youtube.com

В декабре прошлого года Верховный суд Татарстана отклонил коллективные иски 11 жителей Казани, требующих признать незаконным отстранение от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Коллективные иски подали представители разных профессий. Они требовали признать незаконным пункт постановления №7 «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Республике Татарстан», обязующий работодателей отстранить от работы или перевести на удаленку непривитых сотрудников.

Максим Кокунин