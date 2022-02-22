Иностранцы смогут получить сертификат по результатам теста на антитела

Иностранные граждане смогут получить в России документ о наличии иммунитета к COVID-19 на основании теста на антитела, сданного на территории страны. Постановление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ можно будет получить через портал госуслуг.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник, 21 февраля, в России начали выдавать COVID-сертификаты по результатам теста на антитела. По данным Минцифры РФ, за несколько часов работы нового сервиса на «Госуслугах» новый документ оформили более 40 тысяч человек.



Главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов на прошлой неделе подробно рассказывал, как оформить сертификат переболевшего COVID-19.



Татьяна Леухина