Медики назвали причину усталости при постковидном синдроме
Медики выяснили, с чем связана усталость при постковидном синдроме. Причиной являются сбои в работе периферийной нервной системы.
Чаще всего переболевшие при постковидном синдроме отмечают хроническую усталость. Также наблюдаются такие симптомы, как выпадение волос, одышка и обострение хронических заболеваний. Вероятно, причиной этому может являться постоянно высокая активность иммунной системы, передает ТАСС со ссылкой на medRxiv.
Недавно невролог Алексей Руденко объяснил, почему возникает слабость при заражении коронавирусом. По его словам, она связана с застоем венозной крови. В целом COVID-19 приводит к сильной интоксикации организма.
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