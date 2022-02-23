Медики назвали причину усталости при постковидном синдроме

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Медики выяснили, с чем связана усталость при постковидном синдроме. Причиной являются сбои в работе периферийной нервной системы.

Чаще всего переболевшие при постковидном синдроме отмечают хроническую усталость. Также наблюдаются такие симптомы, как выпадение волос, одышка и обострение хронических заболеваний. Вероятно, причиной этому может являться постоянно высокая активность иммунной системы, передает ТАСС со ссылкой на medRxiv.

Фото: Максим Платонов

Недавно невролог Алексей Руденко объяснил, почему возникает слабость при заражении коронавирусом. По его словам, она связана с застоем венозной крови. В целом COVID-19 приводит к сильной интоксикации организма.

Диана Жиленкова