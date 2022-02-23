Эксперт объяснил, почему переболевшим COVID-19 не рекомендуется ехать на море

Пациентам, перенесшим коронавирус в тяжелой или крайне тяжелой форме, не рекомендуется ехать на море. Об этом рассказал научный консультант Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, директор Института клинической медицины, эпидемиолог Дмитрий Константинов.

По его словам, тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме, также следует воздержаться от поездок на море в течение месяца после выздоровления. Как отметил специалист, после любого инфекционного заболевания, в том числе и COVID-19, наблюдается постинфекционная астения на протяжении двух-трех недель.

Фото: Максим Платонов

По словам Константинова, избыточная инсоляция в целом вредна для организма человека и в особенности для тех, кто восстанавливается после коронавируса, передает RT.



Тем временем медики назвали возможные причины постковидного синдрома. Например, усталость может быть связана со сбоями в работе периферийной нервной системы. А вероятной причиной выпадения волос, одышки и обострения хронических заболеваний является высокая активность иммунной системы.

Диана Жиленкова