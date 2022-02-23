Роспотребнадзор: в России отсутствует штамм «дельтакрон»

Фото: Максим Платонов

В России штамм коронавируса «дельтакрон» пока что не обнаружен. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

По ее словам, данных об этом варианте инфекции недостаточно. Поэтому нельзя дать точный ответ на вопрос, представляет ли «дельтакрон» опасность, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Специалист отметила, что «дельтакрон» предположительно по своим свойствам больше схож со штаммом «омикрон».

«Дельтакрон» был обнаружен учеными на Кипре в прошлом месяце. Затем глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове допустила, что новый штамм мог возникнуть в результате загрязнения образца в лаборатории.

Диана Жиленкова