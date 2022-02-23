Роспотребнадзор: в России отсутствует штамм «дельтакрон»
В России штамм коронавируса «дельтакрон» пока что не обнаружен. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
По ее словам, данных об этом варианте инфекции недостаточно. Поэтому нельзя дать точный ответ на вопрос, представляет ли «дельтакрон» опасность, передает «РИА Новости».
Специалист отметила, что «дельтакрон» предположительно по своим свойствам больше схож со штаммом «омикрон».
«Дельтакрон» был обнаружен учеными на Кипре в прошлом месяце. Затем глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове допустила, что новый штамм мог возникнуть в результате загрязнения образца в лаборатории.
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