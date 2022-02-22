Новости общества

14:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор может смягчить часть требований по профилактике COVID-19 из-за «омикрона»

14:20, 22.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор может смягчить часть требований по профилактике COVID-19 из-за «омикрона»
Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о смягчении ряда требований и методических рекомендаций по профилактике коронавируса, учитывая клинические особенности штамма «омикрон». Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Поповой, готовятся изменения в правилах посещения театров, музеев, заведений общепита и фитнес-центров. Кроме того, она предложила пересмотреть требования о нахождении классов в школах только в одном кабинете.

Также Попова отметила, что в России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 135 172 новых случая коронавируса. Число заболевших продолжает снижаться.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также