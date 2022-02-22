Роспотребнадзор может смягчить часть требований по профилактике COVID-19 из-за «омикрона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о смягчении ряда требований и методических рекомендаций по профилактике коронавируса, учитывая клинические особенности штамма «омикрон». Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Поповой, готовятся изменения в правилах посещения театров, музеев, заведений общепита и фитнес-центров. Кроме того, она предложила пересмотреть требования о нахождении классов в школах только в одном кабинете.

Также Попова отметила, что в России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 135 172 новых случая коронавируса. Число заболевших продолжает снижаться.



Дарья Акимова