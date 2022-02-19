Главное о коронавирусе на 19 февраля: вакцина для беженцев из ЛНР И ДНР, снятие ряда ограничений в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Отмена QR-кодов в Татарстане

За сутки зарегистрировано 3 463 случая заражения коронавирусом. Всего на 19 февраля общее количество инфицированных достигло 91 313 человек. Выздоровели за весь период 60 211 человек, в том числе 3 346 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 688 человек, в том числе пять — за последние сутки. Госпитализировали 345 человек.

В Татарстане с 21 февраля отменяется необходимость предъявлять QR-коды с информацией о прививке против коронавируса или перенесенном COVID-19. Согласно постановлению кабмина РТ, с понедельника их не надо предъявлять для проезда в общественном транспорте, в заведениях общепита и торговых центрах. Кроме того, объектам розничной торговли разрешили работать ночью. В Ассоциации рестораторов и отельеров РТ сообщили, что отменена QR-кодов в заведениях общепита произошла «благодаря 100%-ной вакцинации сотрудников отрасли и выполнениям мер профилактики». Несмотря на это, рестораторы хотят добиться полного снятия ограничений по режиму работы для заведений общепита.

В республике уровень коллективного иммунитета снизился до 55% — на 1,6% по сравнению с прошлой неделей, согласно данным российского оперштаба. Однако данные оперштаба РФ расходятся с данными республики. Вчера заместитель министра здравоохранения РТ— руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что коллективный иммунитет в регионе превысил 80%.

Сегодня во всех школах Татарстана уроки идут в привычном режиме. Исключение составят всего 12 классов в десяти школах. В связи с гриппом и ОРВИ на разобщении останутся классы школ Тукаевского (1), Менделеевского (1), Пестречинского (1), Спасского (1), Лаишевского (1) муниципальных районов, Нижнекамска (3) и Казани (2). Два детских сада — в Мензелинском и Елабужском районах — по-прежнему остаются закрыты из-за разобщения воспитанников, которые контактировали с больными детьми.

Фото: realnoevremya.ru

Гинцбург заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо достичь в течение шести-восьми месяцев

За последние сутки в России выявили 179 147 новых случаев коронавируса, выздоровели 191 098 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 15 199 720 человек, а выздоровевших — до 12 217 942 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 798 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 344 755 человек.



За последние сутки проведено 682 тысячи тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 272,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

В Башкортостане вслед за Татарстаном отменили необходимость предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе при посещении общественных мест. Такое решение приняли на заседании регионального оперштаба в связи с большим количеством переболевших с высоким уровнем антител. Действие QR-кодов сохранится при посещении массовых мероприятий в закрытых помещениях с числом участников 500 и более человек.

Также QR-коды для посещения общественных мест отменяются с понедельника в Приамурье. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению и в целом болезнь протекает в легкой форме. По его словам, при необходимости в российском регионе могут вернуть цифровые документы для допуска в общественные места.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Ростовской области, а также на федеральных базах имеется достаточное количество вакцин от коронавируса для беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По ее словам, эпидемиологическая ситуация на территории ДНР и ЛНР «не самая благоприятная». Глава ведомства отметила и необходимость дополнительных средств на организацию питания для беженцев. В таком случае потребуется федеральная помощь.

Фото: Максим Платонов

Народный артист РФ Борис Невзоров скончался от коронавируса. Он ушел на 73-м году жизни. 18 февраля художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин сообщил, что все спектакли с участием актера пришлось отменить — Невзоров лежал в больнице под наблюдением врачей. Он был актером Малого театра с 2005 года.

Председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, все еще остается в больнице под наблюдением медиков. Ранее стало известно, что политику потребовалась операция. По сведениям источника, сейчас врачи рассматривают возможность провести оперативное вмешательство, однако состояние лидера ЛДПР этому мешает.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективного иммунитета к коронавирусу в мире необходимо достичь в течение шести-восьми месяцев, в первую очередь за счет вакцинации населения. Он отметил, что эволюция вируса будет происходить постоянно, но неизвестно, станет ли следующий штамм генетически значимым. По его словам, если коллективного иммунитета получится достичь вакцинацией, то эволюция штамма прекратится.

Он объяснил, почему нужно сочетать вакцину от COVID-19 «Спутник V» и назальную вакцину. По его словам, препараты необходимо комбинировать в том случае, если исследования докажут, что назальная вакцина обеспечивает защиту на 70—80%.

Также Гинцбург сообщил, что вероятность повторного коронавируса выше у тех, кто переболел, но не привился, по сравнению с теми, кто вакцинировался. При этом он уточнил, что у вакцинированных вырабатываются антитела, специфичность которых достаточна для того, чтобы нейтрализовать не только тот штамм, против которого непосредственно они были созданы, но и близкие штаммы.

Кроме того, он отметил, что никаких побочных эффектов при вакцинации подростков от коронавируса не зафиксировано. По его словам, провакцинировано вакциной, которая используется для детей 12–17 лет, уже более 60 тыс. подростков. Никаких нареканий и никаких побочных эффектов не зафиксировано.

Фото: Максим Платонов

Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев заявил, что для избежания заражения омикрон-штаммом коронавируса, человеку нужно иметь высокий титр антител в организме, он должен превышать 1000 Bau/мл. Он отметил, что другие значения не смогут уберечь от заражения. «Однако, сколько нужно антител, чтобы радикально защитить от заражения, неизвестно, может быть и 1000, и 2000, и 3000, то есть это тысячи единиц», — рассказал биолог.

Иммунолог Владимир Болибок сообщил, что в мире существует немало людей, которые нуждаются в особенном плане вакцинации от COVID-19. В ином случае препарат будет дня них бессмысленным. К таким гражданам можно отнести людей, инфицированных ВИЧ, и тех, кто с рождения имеет слабое здоровье. Кроме того, в список можно добавить пациентов, прошедших лечение медикаментами, которые понижают защитные функции организма. Также это люди, использующие цитостатики и прошедшие облучение. Он отметил, что они имеют плохую реакцию на препараты от коронавируса и после прививки у них не вырабатывается иммунитет. Поэтому, чтобы защитить людей от опасного заболевания, необходимо разрабатывать индивидуальный график прививок.

Доцент кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Роза Ваколюк сообщила, что так называемым «постковидом» называется болезненное состояние, которое испытывает человек спустя 12 недель после перенесенной коронавирусной инфекции. К признакам постковидного синдрома относятся повышенная утомляемость, выпадение волос, изменение голоса, снижение аппетита, тревожность, нарушение сна, а также мозговой туман, когда человек не может сосредоточиться и нормально работать. Она отметила, что данное состояние может продолжаться от нескольких недель до полугода.

Директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского, доктор медицинских наук Татьяна Клименко заявила, что постковидный синдром у переболевших коронавирусной инфекцией проявляется самыми разнообразными расстройствами. В числе признаков — повышенная тревожность и депрессия. В результате растет потребление антидепрессантов. Однако эти лекарства относятся к рецептурной группе, их применение требуют определенных показаний и должно назначаться врачом, предупредила Клименко.

В Роскомнадзоре рассказали, что с начала 2022 года было удалено около 2,4 тыс. фейков о коронавирусе, распространявшихся в интернете. По данным ведомства, материалы содержали недостоверную общественно значимую информацию, касающуюся COVID-19. Поэтому их заблокировали на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России. За распространение заведомо недостоверных общественно значимых сведений под видом проверенных данных предусматривается административный штраф размером до 300 тыс. рублей для физических лиц и до 5 млн рублей для юридических.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заразился омикрон-штаммом COVID-19. Сейчас он в больнице, а его состояние не вызывает опасений. Его тест на коронавирус был проведен после контакта с одним из заболевших сотрудников аппарата главы.

Фото: alania.gov.ru

В Бурятии родственникам тяжелобольных пациентов разрешили ухаживать за ними в ковидных стационарах. Ранее в СМИ появилась информация, что в Бурятии из-за нехватки персонала в «красные зоны» разрешили пускать родственников заболевших людей. В минздраве сообщили, что решение пускать родственников не связано с дефицитом санитаров — нехватки в этом звене не наблюдается. Там подчеркнули, что для ухода за больными нужно приобрести одноразовые костюмы спецзащиты, пройти инструктаж и сдать ПЦР-тест. В ведомстве отметили, что такой подход является важной частью лечения — пациенты быстрее пойдут на поправку, если рядом с ними будут родные.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что COVID-19 вызывает у человека тревожность, которая может вызвать психосоматические симптомы якобы указывающие на коронавирусную инфекцию. По ее словам, существует два вида такой тревожности. Первый связан с волнениями из-за пандемии, второй — это когда человек начинает нервничать из-за «воздействия COVID-19 на мозг».

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) отменили введенное ранее ограничение о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, власти разрешили возобновить служебные командировки по территории региона. Губернатор НАО Юрий Бездудный сообщил, что благодаря ранее принятым мерам удалось снизить нагрузку на амбулаторное звено. По его словам, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, поэтому мы должны придерживаться определенных мер.

Российский иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что вероятность одновременного заболевания COVID-19 и гриппом невозможна, поскольку одни вирус вытеснит другой. Он отметил, что какое-то время они могут сосуществовать на слизистой, и ПЦР-тест может определить оба вируса. По его словам, положительные тесты не говорят о двойном заболевании. При этом он подчеркнул, что переболеть сначала COVID-19, а затем гриппом, и наоборот — действительно опасно.

Адвокат, старший юрист компании Taxadvisor Виктор Андреев сообщил, что россияне могут вернуть часть средств после лечения COVID-19. По его словам, оплата лабораторных исследований и диагностики, а в некоторых случаях даже покупка лекарств, предполагают оформление налогового вычета. Это относится и к периоду лечения, и к медицинским процедурам в период восстановления. Юрист отметил, что на получение вычета за 2021 год есть только три года. Предельная сумма для вычета — 120 тысяч рублей.

Семья жителей Екатеринбурга заразилась вариантом коронавируса, который не смогла опознать тест-система. Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что штаммы «омикрон» и в меньшей степени «дельта» сейчас превалируют, а то что их не выявили может означать один из трех вариантов. Первое — это штамм коронавируса, уже внесенный в базу GISAID, известный нам ранее, и пациент где-то заразился именно им. Второе — в лаборатории написали так, потому что не совсем уверены в результате. Третий вариант — секвенирован штамм, ранее неизвестный науке и не внесенный в GISAID. Он добавил, что точно могут сказать только в самой лаборатории, проводившей секвенирование.

Врач — аллерголог — иммунолог Владимир Болибок сообщил, что игнорирование постковидного синдрома может не только ухудшить качество жизни, но и привести к преждевременной смерти. По его словам, самые распространенные жалобы, с которыми обращаются пациенты при постковиде, — это снижение умственной и физической работоспособности. Кроме того, у переболевших коронавирусом могут наблюдаться проблемы с почками и серьезные неврологические расстройства, предупреждает эксперт.

Фото: mymsk.online

Глава ВОЗ заявил, что сейчас в мире «идеальные условия» для возникновения более опасного варианта COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 9.21 (мск) заразились 421 612 116 человек, 5 873 762 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 424 026). На второй строчке — Индия (42 802 505), на третьей — Бразилия (28 072 238), на четвертой — Франция (22 310 014), на пятой — Великобритания (18 676 361).



Больше всего смертей зафиксировано в США (934 370). За ними следуют Бразилия (643 340), Индия (511 230), Россия (337 074, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (314 598).

Заместитель главного врача австрийского центра здоровья Verba Mayr Инна Решетова сообщила, что не менее 30% переболевших омикрон — штаммом COVID-19 сталкиваются с постковидными проблемами, которые также называют «синдромом дальнобойщика» от английского словосочетания long-hauler syndrome из-за неприятных последствий, сохраняющихся более пяти недель. Среди доступных способов восстановиться после коронавируса терапевт назвала щадящую физическую нагрузку — аэробику, танцы, пилатес, йогу, прогулки на свежем воздухе с постепенным наращиванием нагрузки. Также эффективны дыхательная гимнастика и сбалансированное питание с сокращением быстрых углеводов, копченых продуктов и алкоголя.

Ученые из Гейдельбергского университета в Германии сообщили, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к более высоким рискам заражения COVID-19. Специалисты выделили три группы подопытных мышей, которым вводился спирт в соответствии с различными формами алкоголизма у людей: инъекционно и посредством алкогольных паров, при этом часть мышей резко лишили алкоголя для формирования синдрома отмены. После этого исследователи изучили изменения в генах, которые отвечают за проникновение SARS-CoV-2. Полученные данные показали, что спиртное прямо влияет на способность проникновения вируса в органы.

Ученые из Японии провели новое исследование, которое показало, что «невидимый» вариант «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 способен вызывать более тяжелую форму заболевания, чем исходная версия BA.1 По данным исследования, новый более заразный субвариант коронавируса вызывает более тяжелые случаи болезни у инфицированных хомяков. Поскольку исследование проводилось пока только на животных, его результаты носят предварительный характер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на список вопросов от Скотленд-Ярда о вечеринках, проходивших в его канцелярии на Даунинг-стрит в период действия коронавирусных ограничений. Таким образом в полиции планируют установить все обстоятельства происходившего. Виновникам грозят денежные штрафы за нарушение антиковидных мер.

Журнал Nature опубликовал материалы в которых говорится, что количество случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией увеличилось в несколько раз из-за омикрон-штамма. Так, доля таких пациентов возросла с одного процента до десяти. Как отметил инфекционист одной из катарских клиник Лайт Абу-Раддад, из-за «омикрона» ситуация с заболеваемостью COVID-19 значительно изменилась, поскольку данная мутация активно обходит защиту организма. Так, иммунитет, полученный после перенесенного коронавируса, гораздо менее эффективен против «омикрона» в сравнении с другими штаммами.

Газета The Guardian представила шокирующую статистику смертности в США. В публикации источника приведены данные Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые говорят о том, что с начала коронавирусной пандемии в стране умерло более одного миллиона человек. Было отмечено, что все эти смерти связаны как непосредственно с COVID-19, так и состояниями, которые возникли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи и перегруженности системы здравоохранения. 923 000 жителей США ушли из жизни от подтвержденного COVID-19. Остальными причинами смерти стали болезни сердца, гипертония и болезнь Альцгеймера.

Фото: iaea.org

Президент США Джо Байден продлил действие режима чрезвычайной ситуации, который был введен в стране в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как отмечает Байден, пандемия COVID-19 продолжает представлять значительную угрозу общественному здоровью и безопасности американской нации в следствии чего национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 13 марта 2020 года, начиная с 1 марта 2020 года, должна оставаться в силе после 1 марта 2022 года.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сейчас в мире «идеальные условия» для возникновения более заразного и опасного варианта коронавируса. Он подчеркнул, что широкий охват вакцинацией населения в некоторых странах и тот факт, что омикрон-штамм коронавируса вызывает в целом менее тяжелое течение заболевания, привели к появлению «опасного нарратива о том, что пандемия закончилась». «Но это не так», — констатировал генеральный директор ВОЗ, напомнив, что каждую неделю от ковида в мире умирают около 70 тыс. человек, что системы здравоохранения перегружены, а наблюдение за эволюцией вируса является недостаточным.

Кроме того, он заявил, что мир не готов к новой пандемии, которая может разразиться после пандемии COVID-19. По его словам, все еще нет видимости того, что мир готов, и это вызывает беспокойство. Глава ВОЗ также обратил внимание на отсутствие должных инвестиций в подготовительные мероприятия.

Министры финансов и главы центральных банков стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи в Индонезии опубликовали заявление, в котором говорится, что мировая экономика восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией, однако этому процессу препятствует появление новых вариантов коронавируса, серьезные риски связаны с ростом геополитической напряженности и перебоями поставок. Как следует из документа, «перебои поставок, несоответствие спроса и предложения, а также рост цен на сырье, включая энергоносители, также способствовали росту инфляционного давления в ряде стран и представляют потенциальные риски с точки зрения прогнозов о состоянии мировой экономики».

Власти Мехико решили использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в качестве бустера для молодых жителей города. Об этом сообщил Эдуардо Кларк, отвечающий за развитие цифрового правительства мегаполиса. Ранее первый компонент российского препарата использовался в Мехико для ревакцинации населения в возрасте от 30 до 49 лет. К настоящему времени 97% — 7,3 млн — жителей столицы старше 15 лет прошли полный курс вакцинации, из них 4,23 млн уже получили бустерную дозу необходимых препаратов.

Главный санитарный врач США Вивек Мурти и его семья заразились коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте Twitter. Он также рассказал, что понимает чувства людей, заразившихся, несмотря на вакцину. По его словам, когда вы максимально себя обезопасили, заражение коронавирусом может раздражать и расстраивать.

Фото: economictimes.indiatimes.com

Научный журнал JAMA Internal Medicine сообщил о подведении итогов клинических испытаний противопаразитного препарата ивермектина для лечения тяжелых форм COVID-19. Он оказался безопасным для пациентов, но при этом не снижал риск осложнений. Ивермектин — это препарат против кишечных паразитов, который используют при лечении как людей, так и животных. Большие дозы ивермектина могут подавлять размножение коронавируса в культурах клеток, поэтому ученые исследуют его эффективность в качестве средства против COVID-19.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал руководство инициативы COVAX (Глобальный доступ к вакцинам против COVID-19), созданной при участии Глобального альянса по вакцинам и иммунизации GAVI, перейти к закупке вакцин от коронавируса, произведенных в Африке. Он приветствовал заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что ВОЗ выбрала шесть африканских стран (ЮАР, Египет, Кению, Сенегал, Тунис, Нигерию) для производства мРНК вакцин от COVID-19, и призвал его в дальнейшем расширить этот список. Президент ЮАР также подчеркнул, что лаборатория в ЮАР уже приступила к работе.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что Германия рассчитывает получить первую партию вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax в объеме 1,4 млн доз уже в начале следующей недели — 21 февраля. По его мнению, препарат Nuvaxovid может быть использован в качестве альтернативы вакцинам Spikevax американской компании Moderna и Comirnaty, разработанной американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech.

Число задержанных в ходе разгона протестующих против ковидных ограничений в канадской столице Оттаве превысило 100, сообщила полиция города. Ранее сообщалось о задержании 70 человек. Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов собрались в Оттаве, чтобы выразить несогласие с требованием вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу. С тех пор протест перерос в антиправительственную демонстрацию, в которой различные группы объединились против премьер-министра Джастина Трюдо.

Максим Кокунин