Попова: запасов вакцин от COVID-19 для беженцев из ДНР и ЛНР достаточно

Фото: Максим Платонов

В Ростовской области, а также на федеральных базах имеется достаточное количество вакцин от коронавируса для беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация на территории ДНР и ЛНР «не самая благоприятная». Глава ведомства отметила и необходимость дополнительных средств на организацию питания для беженцев. В таком случае потребуется федеральная помощь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Безусловно, надо учесть стоимость питания в сутки. Нужно, чтобы оно было примерно одинаковое по всей области. Здесь не может быть, кто что дал. Здесь должно быть все рассчитано, — приводит слова Поповой «Интерфакс».

Эвакуация граждан ДНР и ЛНР началась накануне вечером. Для работы по приему беженцев на территории Ростовской области ввели режим повышенной готовности. Как рассказал глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий, эвакуировано уже более 3,3 тысячи человек.



Диана Жиленкова